استهل الفنان القدير صلاح عبد الله، في مداخلته على شاشة "TeN"، بإلقاء قصيدة شعر لدعم الدولة المصرية ضد دعوات الفوضى وهدم الدولة، حيث قال "مساء الخير والسعادة على اللي فازو بالشهادة، على اللي طاروا للنعيم وهما لابسين البيادة، ومساء الخزي والنجاسة والعار على كل خاين عميل خسيس غدار".

وأضاف أن المؤامرة على مصر واضحة جدًا وعناصرها وداعميها ومنظميها واضحين أمام الجميع، ومن خرج ضمن دعوات الفوضى واستجاب لهم لا يريدون مصلحة البلد، "اللي نزلوا في مظاهرات ضد الدولة عاوزين ينخرو في الدولة، وعاوزين البلد تقع، دول مأجورين وحاقدين".

وتابع: "اللي بيحب بلده حتى لو كان بينه وبين النظام أو الحكومة صدام هيشوف المؤامرة واضحة جدًا على مصر، الأخ بيختلف مع أخوه وأمه وأبوه بس بأدب واحترام، لو كل واحد اختلف مع أبوه راح ولع في البيت يبقى البيوت كلها هتولع".