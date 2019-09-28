نعى الفنان شريف منير شهداء الوطن، ممن استشهدوا دفاعا عن أرض الوطن، مساء أمس بسيناء، في مواجهات مع العناصر الإرهابية، والتي تكبد بها الإرهابيين خسائر كبيرة.

ونشر "شريف" بيادة أحد الشهداء، ممزوجة بدمائه الطاهرة، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق عليها: "بيادتك كده بدمها على راسي من فوق يا حبيبي.. يا عزيز عيني.. في الجنة أنت وأخواتك إن شاء الله".

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، استشهاد ضابط وإصابة 9 جنود أثناء الاشتباك، وتنفيذ أعمال التفتيش بالكمائن على الطرق، ومداهمة البؤر الإرهابية، نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات.

وأكدت "القيادة العامة"، في بيان صحفي صادر عنها، مساء أمس، أن القوات المسلحة والشرطة مستمرين في جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب، وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.