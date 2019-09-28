صحيفة: ترامب أخبر لافروف بعدم قلقه إزاء تدخل موسكو في انتخابات 2016

كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن 3 مسؤولين سابقين بالإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب أخبر اثنين من المسؤولين الروس البارزين في لقاء بالبيت الأبيض عام 2017، أنه لم يكن قلقا بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية في 2016 لأن الولايات المتحدة فعلت الشيء نفسه في دول أخرى.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، أن التصريحات المزعومة لترامب، والتي لم يُكشف عنها من قبل، جاءت خلال لقاء له مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وسفير روسيا في واشنطن آنذاك سيرجي كيسلياك -الذي واجه اتهامات واسعة في الأوساط الأمريكية بالتأثير على سياسة الولايات المتحدة- في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض عام 2017، موضحة أن الرئيس الأمريكي أفصح خلال ذلك اللقاء عن معلومات سرية للغاية كشفت مصدرا استخباراتيا خاصا يعمل على تنظيم "داعش" الإرهابي، كما قال إن عزل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي في اليوم السابق أزال "ضغطا عظيما" عنه.

ووفقا للمسؤولين - الذين لم تُكشف هويتهم - فقد دفعت تصريحات ترامب خلال لقائه مع المسؤولين الروسيين إلى تحديد الاطلاع على تصريحاته بعدد محدود من المسؤولين بشكل غير اعتيادي، إذ مُنح حق الاطلاع على المذكرة التي لخصت ما جاء في اللقاء لعدد محدود من المسؤولين الذين يتمتعون بالتصاريح الأمنية، في محاولة لمنع كشُّف تلك التصريحات.

وأشارت "واشنطن بوست"، إلى أن ذلك الكشف يأتي بينما تقع المطالبات للبيت الأبيض بالكشف عن سجلات خاصة باتصالات ترامب مع مسؤولين أجانب في قلب التحقيق البرلماني الهادف لعزله من منصبه، والذي بدأه النواب الديمقراطيون بالكونجرس، الأسبوع الماضي، على خلفية زعم مسؤول استخباراتي أمريكي لم تُكشف هويته بعد - بأن الرئيس طلب على ما يبدو من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي جرى في 25 يوليو الماضي، التحقيق بشأن جو بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما الذي يبدو الأوفر حظا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقبلة ونجله هانتر بايدن، وقام البيت الأبيض بتسجيل محضر الاتصال على خادم مخصص للنصوص الأكثر سرية.

واعتبر النواب الديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي، أن المحادثة حملت طلبا من الرئيس الأمريكي لرئيس أجنبي بالتدخل في شؤون الولايات المتحدة بغرض التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأعلنوا بموجب ذلك بدء إجراءات محاكمة ترامب برلمانيا بهدف عزله حال الإدانة.

وفي سياق آخر، أعلنت الإدارة الأمريكية، أمس الجمعة، أن إيطاليا ستكون المحطة الأولى لجولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأوروبية القادمة، التي ستبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل وتستمر حتى 6 من الشهر ذاته، ويتضمن جدول زيارة وزير الخارجية الى إيطاليا إجتماعات مع كل رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، إضافة إلى نظيره الايطالي لويجي دي مايو، وفقا لوكالة أنباء آكي الإيطالية.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه سوف يعقد بومبيو أيضًا اجتماعًا خاصًا مع البابا في الفاتيكان، كما سيتوجه إلى مقاطعة "بروتسو"، لزيارة مسقط رأس أجداده الإيطاليين في بلدة باشنترو.