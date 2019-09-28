"المترو": حركة القطارات منتظمة.. وفتح محطات وسط البلد بعد صيانتها

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، انتظام حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة منذ صباح اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري.

وأشارت إلى أن جميع الرحلات تعمل بشكل طبيعي، موضحة أنه جرى افتتاح محطات وسط البلد "الأوبرا - أنو السادات - جمال عبدالناصر - أحمد عرابي"، في الساعة 5.15 من صباح اليوم عقب انتهاء أعمال الصيانات الدورية بها.

أكد أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، أن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة تعمل بكامل طاقتها منذ صباح اليوم.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظام جميع الرحلات وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، موضحا أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها لنقل جميع الركاب وطلاب المدارس والجامعات.

وأضاف "عبدالهادي" لـ"الوطن"، أن قطارات مترو الأنفاق تقل 4 ملايين و350 ألف مواطن يوميا، مؤكدا على أنه تم عمل منافذ متنقلة لبيع التذاكر في كافة المحطات لمواجهة زحام المواطنين على شبابيك التذاكر، لافتا إلى أنه تم توزيع فرق الصيانة والطوارئ على أرصفة جميع المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة والعمل على إصلاحها سريعا، للحفاظ على حركة مسير القطارات.

يذكر أن الإذاعة الداخلية بشركة مترو الأنفاق أعلنت، أمس، عن إغلاق 4 محطات 2 بالخط الأول "جمال عبدالناصر - أحمد عرابي"، و2 بالخط الثاني "الأوبرا - السادات"، لإجراء أعمال صيانة عاجلة بالمحطات الأربعة، وأن القطارات لم تتوقف في هذه المحطات.