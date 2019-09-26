قرر الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، صرف مبلغ 350 جنيها مكافأة جهود غير عادية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والمتعاقدين على مستوى إدارات وكليات ومعاهد الجامعة.

وقال رئيس الجامعة، في بيان صحفي، صباح اليوم، إن المكافأة جاءت تقديراً لتفاني أعضاء هيئة التدريس والعاملين في خدمة الجامعة، وتثمينا لجهودهم غير العادية في الإعداد والتجهيز لاستقبال العام الجامعي الجديد 2019/2020.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الجامعة لن تحقق رسالتها، وأهدافها إلا بسواعد أبنائها المخلصين، مشيراً إلى ضرورة التماسك والعمل بروح الفريق، وبذل مزيد من العطاء من أجل الصعود بالجامعة إلى مستويات متقدمة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي.