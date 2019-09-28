شيع المئات من الأهالي جنازة الطفلة جنة ضحية التعذيب في محافظة الدقهلية.

وتقدم "الوطن" بثًا مباشرًا للجنازة.

وأعلن أحد أقارب الطفلة جنة محمد سمير، ضحية التعذيب في الدقهلية، وفاتها بعد تعرضها للتعذيب والاغتصاب، قبل نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي، إثر إصابتها بكدمات وحروق متفرقة بمناطق متفرقة بالجسد، ما تسبب في بتر ساقها.

وتوفيت الطفلة جنة (4 سنوات) التي كانت مقيمة لدى جدتها، في مستشفى المنصورة الدولي، بعد بتر ساقها، ادعاء تعرضها للتعذيب بالكي في منطقة الأعضاء التناسية.

وألقت قوات مباحث مركز شربين، القبض على الجدة، التي تدعى "صفاء"، المتهمة بالتعدي على الطفلة بالضرب وحرق أجزاء من جسدها، بحجة تبولها لا إراديًا، وحُرر محضر بالواقعة، وتجري النيابة تحقيقاتها.

وكان أطباء مستشفى المنصورة الدولي، أجروا عملية بتر للساق اليسرى للطفلة جنة، وأكد تقرير الحالة الطبية للطفلة بالمستشفى، أنها وصلت محولة من مستشفى شربين المركزي، مصابة باعتداء من آخرين وبالكشف الطبي الظاهري تبين وجود "غرغرينا" بالأعضاء التناسلية الخارجية واشتباه جلطة بالطرف السفلي الأيسر.