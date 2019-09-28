قال محسن عادل خبير الاقتصاد والاستثمار، إن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم في تلك الفترة، أسوأ من التي مر بها في عام 2008.

وأضاف عادل خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة " صدى البلد"، أنه يمكن التعامل مع تلك الأزمة بطريقة إشعال الحروب، مثلما حدث في الحربين العالميتين الأولى والثانية، بعامي 1914 و1939 على التوالي، وذلك لهد اقتصاديات معينة.

وتابع: "هذا ما جعل الصين وروسيا يعرضان أدوات قتالية لأول مرة مثل الصواريخ بعيدة المدى والطائرات لوقاية نفسيهما من أية حروب محتملة".

وأشار إلى أن هناك تعامل آخر مع تلك الأزمة عن طريق تفكيك وتركيب الاقتصاد العالمي وإعادة خارطة العلاقات الاقتصادية، موضحًا أن ذلك الإجراء يحدث منذ 6 أشهر، لافتا إلى أن المنطقة الشرقية بروسيا حساسة لأن فيها معادن وطاقة، ما جعلتها اتفاقيات مع دول كثيرة مثل كوريا والصين واليابان وألمانيا للاستثمار فيها، كما تحركت الصين صوب ألمانيا ووقعت معها 18 اتفاقية، في الوقت الذي يشهد حربًا تجارية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.