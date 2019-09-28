زادت في الآونة الأخيرة حوادث العنف ضد الأطفال سواء أسري أو مدرسي أو جنسي، ما يتسبب في آثار سيئة للطفل قد تصل لحد وفاته، وحادثة الطفلة جنة محمد التي لاقت مصرعها اليوم بسبب توقف عضلة القلب متأثرة بإصاباتها بعد تعرضها للكي بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها وأعضائها التناسلية على يد جدتها أبرز مثال على ذلك.

وخصص المجلس القومي للأمومة والطفولة خط نجدة الطفل على رقم 16000، وهو خط مجاني يعمل 24 ساعة، لإنقاذ الأطفال من كل صور العنف.

وتوفيت الطفلة جنة، 4 سنوات مقيمة لدى جدتها، في مستشفى المنصورة الدولي، بعد بتر ساقها، إدعاء تعرضها للتعذيب بالكي في منطقة الأعضاء التناسية.

وألقت قوات مباحث مركز شربين، القبض على الجدة، التي تدعى "صفاء"، المتهمةبالتعدي على الطفلة بالضرب وحرق أجزاء من جسدها، بحجة تبولها لا إراديًا، وحُرر محضر بالواقعة، وتجري النيابة تحقيقاتها.

وكان أطباء مستشفى المنصورة الدولي، أجروا عملية بتر للساق اليسرى للطفلة جنة، وأكد تقرير الحالة الطبية للفتاة بالمستشفى، أن الطفلة وصلت محولة من مستشفى شربين المركزي، مصابة باعتداء من آخرين وبالكشف الطبي الظاهري تبين وجود غرغرينا بالأعضاء التناسلية الخارجية واشتباه جلطة بالطرف السفلي الأيسر.