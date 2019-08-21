توجهت لجنة من نجدة الطفل إلى قرية كفر إبراش التابعة لمركز مشتول السوق لبحث واقعة الاعتداء على معاق من قبل عدد من الأشخاص داخل محل حلاقة مساء أمس. وقال مسؤول باللجنة انه سيتم فحص الواقعة ومعرفة ما إذا كان المعتدى عليه أقل من 18 عاما أو معاق ذهنيا أو لا مشي

توجهت لجنة من نجدة الطفل، إلى قرية كفر إبراش التابعة لمركز مشتول السوق، اليوم، للتحقيق في واقعة الاعتداء على معاق ذهنيا من قبل عدد من الأشخاص داخل محل حلاقة مساء أمس.

وقال مسؤول باللجنة، لـ"الوطن"، إنه سيتم فحص الواقعة ومعرفة ما إذا كان المعتدى عليه أقل من 18 عاما أو معاق ذهنيا أو لا، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الواقعة في ضوء نتائج الفحص.

وتعرض شاب يعاني من إعاقة ذهنية، لوصلة ضرب وتعذيب داخل محل حلاقة في قرية كفر إبراش، بمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، من جانب عدد من الأشخاص، بينهم صاحب المحل، فيما لم تشفع توسلاته للجناة بالتوقف عن ضربه.