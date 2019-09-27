نظم مكتب مصر للطيران بجدة رحلة تعريفية FamTrip إلى مدينة شرم الشيخ لممثلي كبري شركات السفر والسياحة المتميزين فى المبيعات علي مصرللطيران وبخاصة خط شرم الشيخ / جدة بحضور لفيف من الاعلاميين السعوديين لتغطية هذه الفعالية، وذلك في إطار اهتمام الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران بتوسعة شبكة خطوطها المباشرة خاصة لمطارات مصر السياحية وتشجيعا لحركة السياحة الوافدة من الدول العربية.

من جانبه أعرب الوفد السياحي والإعلامي السعودي عن سعادته بتواجده بمصر وزيارة معالمها السياحية، وخاصة شرم الشيخ الوجهة المفضلة للسعوديين.

وأشاد بتطوير مستوي خدمات مصر للطيران حيث تسير مصر للطيران رحلات مباشرة من جدة لشرم الشيخ بنسب امتلاء عالية بطراز NG B737-800 التي تتمتع بكافة مستويات الراحة والرفاهية.