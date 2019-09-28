قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية باتوا يشعرون باليأس بعد فشل التظاهرات التي دعت إليها الجماعة، أمس، الجمعة، مؤكدًا أنهم تلقوا ضربة قاضية.

ووجه خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": رسالة للإخوان قائلا: "تخلوا عن خطاب الوقاحة، وسمعت امبارح واحد كان بيقول ليه ربنا بيقف مع الظالم، ده خطاب يأس وإحباط".

وتابع: "فشلوا فشلًا ذريعًا، وحجمهم بان، الفاشل يستخدم مثل هذه الأساليب، ولو كانت قضيته عادلة، لدعمهم المصريون، لكنهم في الحقيقة لا يملكون إرادة شعبية لتحقيقها".

وعلق على إدعاءات الإخوان باستمرار مظاهرة دعم الدولة المصرية في الوقت الذي شهد استشهاد وإصابة عدد من الجنود بسيناء قائلا: "مين اللي قال إن دي حفلة يا أهبل يا عبيط، الغناء من أسلحة المواجهة، دة حصن وسياج رمزي للدلالة على إن الناس ممكن تنزل، والشهيد عاوز الأعلام المصرية ترتفع بهذا الشكل".

كما حمّل الإبراشي، جماعة الإخوان الإرهابية، مسئولية الدماء التي سقطت في سيناء: "الدماء دي في رقبتك، مين اللي قتل؟ مين اللي بيخرب وبيدمر؟ مين اللي عملت التزامن جمعة الخلاص وعملية إرهابية؟".

وناشد الإبراشي، بتسهيل الأمور على المصريين وتحسين أحوالهم المعيشية، بعدما أفشل مخططات الفوضى لجماعة الإخوان الإرهابية.