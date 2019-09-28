قال الدكتور يوسف شقرا، رئيس اتحاد كتاب الجزائر، إن مصر تُعد الحاضن والحضن الدافئ التي نلتقي من أجل أن نتلائم ونعود لنحيى من جديد، كما أن مصر هي الحضن الدافئ الذي جمع كل رؤساء اتحادات كتاب العرب، موضحًا أن اتحاد كتاب العرب أحكامه وانتخاباته لم تكن أمرًا سهلًا، وكان الهدف هو التلائم والتوافق قبل الوصول للصندوق وهو الفصل الحكم في النهاية.

وأضاف "شقرا"، خلال حواره في برنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، الذي يُعرض على شاشة "TeN "، أن رؤساء اتحاد العرب اجتمعوا سويًا لعمل جلسة توافقية، موضحا أن الجلسة تحتاج إلى عمل شاق تعب الجميع من أجله، وتم فيه لملمة الجراح.

وتابع: "استطعنا في النهاية التغلب على ذاتيتنا وننتصر إلى كلمة سواء، جمعنا الكلمة على صديقنا الدكتور علاء عبدالهادي رئيس اتحاد كتاب مصر، رأينا فيه في تلك المرحلة العصيبة للأمة العربية أن يكون قائد السفينة لإكمال ما بدأه الراحل يوسف الصايغ وأن يرأس اتحادات كتاب العرب".