باشرت نيابة شربين بالمنصورة، التحقيق في واقعة تعذيب الطفلة جنة سمير حتى الموت على يد جدتها وأمها وأشقائها الثلاثة، وأيضا أجرت النيابة تحقيقات موسعة في بلاغ جديد مقدم من والد الطفلة الضحية يتهم الجدة وزوجها وأبناءها الأربعة بينهم "طليقته" والدة الطفلة، بتعذيب ابنته الكبرى "أماني" شقيقة الطفلة جنة المتوفاة، بالتعدي عليها أيضا وتعذيبها في أماكن حساسة، وهتك عرضها هي وشقيقتها "الضحية".

وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات إن النيابة العامة بدأت التحقيق في البلاغ الجديد في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وحضر المتهمون أمام النيابة وبدأت في مواجهتهم بما ورد في تحريات المباحث واتهامات والد الطفلتين وهي عبارة عن "هتك عرض، تعذيب، إهمال، تستر".

ولا تزال النيابة تواصل التحقيق فى الواقعة.

وكانت النيابة تحت إشراف المستشار خالد خضر المحامي العام الأول لنيابات شمال المنصورة، قد أجرت تحقيقات في واقعة قتل الطفلة جنة، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها، وأمرت بحبس الجدة على ذمة التحقيقات، على خليفة الواقعة الأولى.

وكان والد الطفلة "م.س.ح" 25 عاما، لا يعمل، "كفيف" قد توجه برفقته ابنته "أماني" 6 سنوات، طالبة، شقيقة الطفلة المتوفاة، إلى مركز شرطة شربين، وقدم بلاغا اتهم فيه جدة الطفلة، المدعوة "صفاء.ع.ع"، المحبوسة حاليا على ذمة قضية مقتل الطفلة "جنة".

واتهم الأب جد الطفلة لوالدتها "ع.م.ا" 48 عاما، عامل وأبنائهما "م.ع.م" عامل 19 عاما، و"س.ع.م" عامل 15 عاما، و"ر.ع.م" عامل 14 عاما، وطليقته والدة الطفلة أ.ع.م" 20 عاما، ربة منزل "كفيفة"، بإحداث إصابة ابنته "أ.م.س" بحروق متفرقة بالجسم، وتمكنت قوة أمنية من المباحث، من إلقاء القبض على المتهمين.

وذكرت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة ضباط مفتشي قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي في الدقهلية، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أن الجدة المتهمة الرئيسية في تعذيب الطفلتين وراء قتل "جنة" وإصابة الثانية.