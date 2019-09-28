علق الإعلامي عمرو أديب، على خروج الآلاف في جنازات شهداء القوات المسلحة، في سيناء، الذي استشهدوا، أمس الجمعة، إثر هجوم إرهابي على كمين "التفاحة" في منطقة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال "أديب"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "هي دي المظاهرات، هي دي الأرقام، هم دول المصريين، مفيش حاجة تهزهم، آدي الأعداد لو الجزيرة عاوزة تصور أو تنقل".

وأضاف، أن المصريين خرجوا في الجنازة احترامًا وتقديرًا وترحمًا على الشهيد، ووجه حديثه للإخوان قائلًا: "وريني مظاهراتك قدام الجنازة دي أو أي حاجة تانية".

وتابع، أن القوات المسلحة مستمرة في تقديم تضحياتها حتى يعيش المصريون حياتهم آمنين ومستقرين: "هي دي المظاهرة اللي نعرفها في مصر اللي لو شفتها همشي فيها، إنما الهبل والسفه اللي بيعملوه وعاوزين نزيف والفلوس تروح".