أحمد السقا عن جدة الطفلة جنة: الإعدام راحة للمجرمين

شارك الفنان أحمد السقا، في هاشتاج "الإعدام لخال وجدة الطفلة جنة"، وذلك خلال تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال السقا: "تخيل إن الإعدام الحكم القاسي ده بمثابة راحة للمجرمين، دول اللي المفروض يتعدموا كل يوم".

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ولفظت الطفلة جنة أنفاسها، أمس السبت، بعد أن تعرضت للتعذيب على يد جدتها، ما أدى لإصابتها بكدمات وحروق متفرقة في مختلف الأماكن بالجسم، وتوفيت بعد فترة من عدم الاستقرار في حالتها الصحية وإجراء بتر لساقها اليسرى منذ يومين، ونقلها إلى العناية المركزة.

وخرج جميع أهالي قرية بساط كريم الدين، التابعة لمركز شربين، انتظارا لوصول الجثمان، والذي انتظرته الشرطة حتى دخل في حمياتها لتفسح الطريق لسيارة الإسعاف، حيث لا يوجد موضع قدم داخل وخارج مسجد "سيدي خطاب" بالقرية.

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دخلت جثة جنة إلى المسجد بصعوبة كبيرة، من شدة زحام المواطنين، وأدوا صلاة الجنازة عليها، وسط دعوات إمام المسجد لها بالرحمة، وبالصبر لأسرتها، بينما وقفت نساء القرية في مشهد مهيب، يصرخن ويبكين ويطالبن بالقصاص من القتلة، وسط هتافات "لا إله إلا الله.. جنة حبيبة الله".