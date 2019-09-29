لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرين، إثر تصادم سيارتين ملاكي و"ميكروباص" بمدخل كوبري أسيوط العلوي بدائرة مركز الفتح في أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص ووقوع وفيات ومصابين.

بالانتقال والأسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارتين ملاكي وميكروباص، ونجم عن الحادث مصرع "رائف موسى ذكرى"، 33 سنة، مدرس، قائد السيارة الملاكي مقيم بأبراج إسكان الشباب، وإصابة 11 آخرين من مستقلى "الميكروباص".

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى الإيمان العام، وجاري رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور.

تم تحرير محضر بالواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.