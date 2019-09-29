سعر الدولار اليوم في مصر

ترصد "الوطن" متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 29 سبتمبر الحالي، في بعض البنوك العاملة مثل بنك مصر والمشرق والبركة على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.27 جنيه للشراء، و16.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

بلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.27 جنيه للشراء، و16.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني نحو 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

بلغ سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.27 جنيه للشراء، و16.37 جنيه للبيع.