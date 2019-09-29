ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا مؤخرًا وبلغت شدته 6.5 درجة على مقياس ريختر إلى 30 قتيلًا وأكثر من 150 مصابًا.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للحد من آثار الكوارث بأندونيسيا أجوس ويبوبو حسب ما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، إنّ أكثر من 200 ألف شخص ما زالوا موجودين في ملاجئ مؤقتة منذ ضرب الزلزال الذي بلغت شدته 6.5 درجة على مقياس ريختر إقليم مالوكو الخميس الماضي.

وتسبب الزلزال في انهيار العديد من المنازل والمباني والمرافق العامة والبنية التحتية، وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين.

وكان مركز المسح الجيولوجي الأمريكي قد مركز الزلزال على بُعد 37 كيلومترًا شمال شرق جزيرة أمبون الإندونيسية وعلى عُمق 29 كيلومترًا.