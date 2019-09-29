الطفلة أماني تحكي أيام العذاب: "جدتي خلعت أظافري بالبنسة.. عشان أكلت رز كتير"

أدلت الطفلة أماني محمد سمير، 6 سنوات، بأقوالها أمام النيابة العامة في شربين بمحافظة الدقهلية، في واقعة تعرضها للتعذيب على يد جدتها لأمها خلال الفترة الماضية، وحالة الرعب التي عاشتها خلال 10 أشهر منذ نقل حصانتها من أبيها إلى جدتها لأمها.

وأكدت الطفلة أماني في التحقيقات، أن أثار التعذيب الموجودة على جسمها هي وشقيقتها المتوفاة "جنة"، تسببت فيها جدتها لأمها، مستخدمة "بنسة كهرباء" وآلة حادة "شرشرة"، كانت تسخنها على النار وتكويهم بها.

وقالت إن جدتها خلعت لها ظافرين بـ"بنسة كهرباء"، لأنها فتحت باب الثلاجة، وكوتها بالنار لأنها "أكلت أرز كثير"، متابعة: "كانت تستخدم البنسة في تقطيع لحمنا لو ارتبكنا أي خطأ، وكنا مرعوبين منها".

وروى أشرف عبد الوهاب، محامي أسرة الطفلتين جنة وأماني، لحظات الرعب التي عاشتها الأخيرة، قائلا: "الطفلة ظلت معنا خائفة مرعوبة لا تتكلم في مركز شرطة شربين، إلى أن عرفت أن جدتها (صفاء) في الحبس، وأنها لن تراها، فتحولت خوفها إلى ضحك وابتسامة، أذهلت الجميع، وبدأت تحكي لنا عن تفاصيل 10 أشهر عاشتها هي وشقيقاتها المتوفاة (جنة)".

وأضاف عبدالوهاب لـ "الوطن"، أن النيابة استمعت لأقوال الطفلة أماني ووالدها، والذي اتهم جدتها "صفاء" بتعذيبها، منوها بأن النيابة استمعت لأقوال أخوال الطفلتين، حيث أكدوا أنهم لم يمارسوا أي نوع من التعذيب على الطفلتين.

يذكر أن الطفلة جنة توفيت، أمس، بعد اكتشاف أثار التعذيب عليها في مناطق حساسة من جسمها وبتر الساق اليسرى لها بعد إصابتها بغرغرينا، وشيعها أهالي القرية في جنازة مهيبة شارك فيها الآلاف.

وأمرت محكمة شربين بحبس جدة الطفلة 15 يوما، على ذمة التحقيقات لاتهامها بتعذيبها.