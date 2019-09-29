عمة الطفلة "جنة": "أختها أماني مبقاش عندها أمان لحد.. ومش عايزة تسيب أبوها"

قالت السيدة "حكمت"، عمة الطفلة الراحلة جنة ضحية التعذيب، إن جدة الطفلة منذ أن ضمت حضانتها وهي تمنع والد الطفلة من رؤيتهما، مضيفة: "جد الطفلة راجل كفيف وأبوها راجل كفيف، بس كان ديما يقول هي مع أمهم، عمر ما أمهم تأذيهم".

وأضافت "حكمت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية "، مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر شاشة "MBC مصر": "جدة الطفلة كانت عاوزة تخلي الحضانة مع بنتها اللي هي أم الأبناء عشان تذل الزوج، بس الأم عملت عملية في عينها ومش بقت تشوف، المحكمة رفضت طلب الزوجة بحضانة الأطفال".

وأشارت إلى أن المحامي عرض على الجدة أن ترفع قضية لحضانة الأطفال وهذا ما تم، مضيفة: "الأم كانت موجودة في البيت وقت الجريمة، دي جريمة هزت مصر كلها، أختها أماني قاعدة في المحكمة مش راضية تسيب أبوها، لما حد ييجي ياخدها مش بترضى تروح لأي حد، مبقاش عندها أمان لأي حد".

وتابعت: "أبوها محضرش دفنة بنته ولا رضينا نقوله إنها ادفنت إلا بعد العشاء، وقعد يعيط".