قال مصدر مسؤول بمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، إن الطفلة أماني محمد سمير، 6 سنوات، سيجري إيداعها دار الدفاع الاجتماعي بالمنصورة، تنفيذا لقرار النيابة العامة، عقب انتهاء التحقيق معها وعرضها على الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن قرار النيابة صدر لأن أهلها ليسوا أمناء عليها، وليس لهم وصايا عليها، ومن حقهم فقط زيارتها في دار الرعاية.

وأشار إلى أنه من خلال الدار سيجري توفير لها كل الرعاية الاجتماعي من مأكل ملبس و إقامة ودراسة، وفتح دفتر توفير باسمها، وكافة أوجه الرعاية التي تحتاجها.

وفي سياق متصل، عرض مركز شرطة شربين الطفلة على الطب الشرعي بالمنصورة، تنفيذا لقرار النيابة العامة بعمل تقرير حول حالتها والإصابات الموجودة بها وسببها، ووقت الإصابة والأداة المستخدمة.

ومن جانبه، قال أشرف عبد الوهاب، محامي أسرة الطفلة، إنه تقدم بطلب لتسوية إسقاط الحضانة من الجدة للأم، ونقل الحضانة إلى الجدة للأب، وإذا لم تتم هذه التسوية ستنقل الطفلة إلى إحدى دور الرعاية.

يذكر أن الطفلة جنة توفيت أمس بعد اكتشاف أثار التعذيب عليها في مناطق حساسة من جسمها، وبتر الساق اليسرى لها بعد إصابتها بغرغرينا، وشيعها أهالي القرية في جنازة مهيبة شارك فيها الآلاف، فيما أمرت محكمة شربين بحبس جدة الطفلة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بتعذيبها.