اختتمت فعاليات البعثة التجارية المصرية لدولة غانا التي نظمتها هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة ومكتب التمثيل التجاري المصري في العاصمة أكرا، خلال الفترة من 22 حتى 27 سبتمبر الحالي.

وأوضح الدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس هيئة تنمية الصادرات أنّ البعثة استهدفت الترويج للصادرات المصرية، وبصفة خاصة قطاع الكيماويات والأسمدة، إذ شارك بالبعثة 15 شركة مصرية واستهدفت تنشيط التواجد المصري، وتعظيم تنافسية منتجات الصناعات المختلفة في الأسواق العالمية، والتعرف على الفرص الاستثمارية والتصديرية والمشروعات المتاحة بغانا.

وأشار الشريف إلى أنّ أنشطة البعثة تضمنت عقد لقاءات ثنائية مع ممثلي الجهات الحكومية والهيئات والاتحادات والغرف ورجال الأعمال، وكبرى الشركات المستهدفة للاتفاق على تنفيذ شراكات معها أو توقيع عقود وتوكيلات أو عقود توزيع، موضحا أنّ برنامج البعثة تتضمن زيارات ميدانية للسوق الغاني، ومقار الشركات في غانا، فضلا عن المشاركة في ندوة عن التجارة والاستثمار بغانا.

وتمثل صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة 27% من حجم الصادرات المصرية لغانا بقيمة 30 مليون دولار، إذ بلغت قيمة الصادرات المصرية لغانا خلال 2018 نحو 113 مليون دولار، وتعد غانا رابع أكبر الأسواق الأفريقية المستقبلة للصادرات المصرية بعد كينيا ونيجيريا وإثيوبيا.