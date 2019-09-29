قال أشرف عبد الوهاب، محامي أسرة الطفلتين أماني وجنة، إن 4 أطباء أمراض نساء وقعون الكشف الطبي على الطفلة "أماني، 6 سنوات، حيث أكدوا أنها لم تتعرض لانتهاك جنسي.

وأضاف عبدالوهاب لـ"الوطن"، أن البعض حاول التشكيك في التقرير، متابعا: "هذا هو المستند الرسمي المتاح حاليا، وجرى إثبات وجود آثار حريق أعلى البظر، وحريق بالشفرة الصغرى اليسرى".

وأشار إلى أنه جرى عرض الطفلة أماني على الطب الشرعي بالمنصورة، اليوم، منوها بأنه في انتظار التقارير النهائية للطب الشرعي حول حالة الطفلتين.

يذكر أن الطفلة جنة، توفيت، أمس، بعد اكتشاف أثار التعذيب عليها في مناطق حساسة من جسمها وبتر الساق اليسرى لها بعد إصابتها بغرغرينا، وشيعها أهالي القرية في جنازة مهيبة شارك فيها الآلاف، فيما أمرت محكمة شربين بحبس جدة الطفلة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بتعذيبها.