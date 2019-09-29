محافظ بني سويف يفتتح مدرسة صناعية عسكرية بالفشن

افتتح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الأحد، مدرسة الفشن الثانوية الصناعية بعد اعتمادها ضمن المدارس العسكرية في العام الدراسي الحالي 2019/2020.

وعقب الافتتاح شهد المحافظ جانبا من العروض النوعية العسكرية والرياضية، التي أداها طلبة المدرسة لتدريبهم على المبادئ الأولية العسكرية.

وأضاف محافظ بني سويف، أن تفعيل التربية العسكرية في المدارس الفنية سيدعم جهود الدولة للارتقاء بالتعليم الفني، الذي هو مستقبل مصر ونهضتها خلال الفترة المقبلة، وضمن استراتيجية ورؤية مصر 2030 لبناء الشخصية المصرية.