بنتلي تكشف عن ملامح سياراتها "Continental GT" المصقولة بلمسات ذهبية

كشفت شركة Bentley Motors عن ملامح الإصدار الذهبي والحصري من سيارة Continental GT الذي سيتم تصنيعه لأول مرة بتاريخ الشركة من خلال قسم Mulliner للتعديلات الفردية.

وتحمل السيارة الحصرية الجديدة اسمها الراقي Continental GT Aurum والمستوحى من كلمة لاتينية تعني "ذهب"، والتي سيتم تصنيع 10 نسخ منها فقط مخصّصة للعملاء في منطقة الشرق الأوسط، والهند وجمهورية جنوب أفريقيا.

وتتميّز سيارة Continental GT Aurum من Milliner بلمسات تصميمة فريدة مستوحاة من أكثر العناصر قيمةً في العالم، بالإضافة إلى المواصفات السوداء (Black Specifications) الفاخرة التي تنفرد بها علامة Bentley.

ومن بين التجهيزات الحصرية في السيارة هي العجلات المصقولة بالذهب قياس 22 بوصة من ضمن باقة Mulliner Driving Specification، وشعار العلامة االحصري والمصقول بالذهب من تصميم Mulliner بالإضافة إلى خطوط تصميمية ذهبية تبرز عبر التصميم الخارجي الفريد.

ويمثّل الإصدار الحصري الجديد من سيارة Continental GT Aurum من Milliner الفاخرة ذات الأداء العالي (Grand Tourer) التعبير المطلق للفخامة والأناقة، حيث يتألّق تصميم المقصورة الداخلية بطابع ذهبي مميّز.

وترحّب عتبات الأبواب المطلية بالذهب عيار 18 قيراطا بالركاب عند دخولهم إلى السيارة، ليستكملوا من بعدها تجربتهم داخل المقصورة الفاخرة التي تحتضن أجود المواد واللمسات الذهبية المتميّزة بدرجات عالية من الحرفية اليدوية والدقة في التصنيع.

وتبرز اللمسات الذهبية داخل السيارة حيث تم إضافة قشرة ذهبية رقيقة مع إطار ذهبي دقيق على الشريط الخشبي ذي اللون الأسود اللامع (Piano Black) الممتدّ على طول لوحة القيادة والأبواب.

ويستمّر النمط الذهبي في تصميم المصورة الداخلية من خلال درزات ذهبية بارزة على الأسطح المبطّنة، وشريط ذهبي على الجزء العلوي من عجلة القيادة، بالإضافة إلى درزات ذهبية أنيقة على كامل حواف السجادات الأرضية.

وسيتمّ الكشف عن التفاصيل الكاملة حول الإصدار الحصري من سيارة Continental GT Aurum من Milliner الحصري للغاية خلال الأشهر القليلة المقبلة.