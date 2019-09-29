شهد الجنيه ارتفاعاً ملحوظا مقابل الدولار، اليوم الأحد، في اليوم الأول للتعاملات بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية نقطة مئوية كاملة. نقلا عن شبكة "سكاي نيوز"

وقفز الجنيه إلى 16.22 مقابل الدولار، مسجلا أعلى مستوياته منذ الرابع من مارس 2017، من 16.26 جنيه السبت.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس يوم الخميس، حيث هبطت فائدة الإيداع إلى 13.25 في المئة، بينما تراجعت فائدة الإقراض إلى 14.25 في المئة.

وتشهد تدفق الأموال قبل أن تشهد العائدات مزيدا من الهبوط، وأن عائدات أذون الخزانة بالجنيه تعد الأكثر جاذبية على مستوى العالم.

يذكر أن "أذون الخزانة " بالجنيه استثمار شائع بين المستثمرين الأجانب، نظرا لعائداتها المرتفعة والاستقرار النسبي للجنيه.

وبالموازاة لارتفاع الجنيه، صعدت الأسهم أيضا في البورصة اليوم، مع صعود المؤشر الرئيسي بنسبة 3.3 %.

وهبطت عائدات "أذون الخزانة " بالجنيه، مع تراجع متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوما إلى 15.605% من 15.627% الأسبوع الماضي، بينما انخفض العائد على الأذون لأجل 273 يوما إلى نسبة 15.261% من نسبة 15.537% قبل أسبوعين.