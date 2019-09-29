أحال النائب العام المتهمة صفاء عبدالفتاح إلى محاكمة جنائية عاجلة، بتهمة ضرب وتعذيب حفيدتيها الطفلتين جنة محمد سمير، 5 أعوام، وأماني محمد سمير، 6 أعوام، وإحداث إصابات بهما أدت إلى وفاة الأولى.

وذكر بيان للنائب العام اليوم، أن النيابة تلقت بلاغا من مستشفى الشربيني العام بوصول الطفة جنة محمد سمير مصابة بأنحاء مختلفة من جسدها وحروق بمواضع عفتها، وبسؤال الطفلة قبل وفاتها أقرت بقيام جدتها بالتعدي عليها وإحداث إصابتها.

وكشفت تحقيقات النيابة انفصال والدي الطفلتين وتولي جدتهما المتهمة حضانتهما لفقدان والدتهما الإبصار، وأكدت أقوال الطفلتين وشهود الواقعة أن الجدة المتهمة دأبت على تعذيب الطفلتين بالضرب والحرق، بينما أوضحت الطفلة أماني أن الاعتداء عليها جرى بأدوات صلبة.

وأكدت تقارير الطب الشرعي إصابة الطفلة الأولى بحروق نارية من الدرجات الثلاث بالظهر ومناطق عفتها وكدمات حول كاحلها الأيمن، وثغريمها نتيجة تقييدها بقوة وأن الإصابات جرت خلال فترات زمنية متتابعة تؤكد الاعتياد والتكرار بقصد التعذيب وأن الوفاة وقعت بسبب تلك الإصابات ومضاعفتها التي أدت إلى فشل في وظائف جسمها وانتهى بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، كما ثبت لأطباء الطب الشرعي إصابة الطفلة الثانية بحروق نارية من الدرجتين الأولى والثانية بمواضع عفتها وكدمات بأنحاء مختلفة من جسدها نتيجة التعدي بأدوات صلبة، واعترفت الجدة المتهمة بضربها وحرقها لحفيدتيها باستخدام أدوات صلبة وادعت أن ذلك الإيذاء البدني كان لتربيتهما.

وأودعت النيابة الطفلة أماني محمد سمير بدار رعاية اجتماعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير بيئة ملائمة لها صحيا ونفسيا، وأفاد بيان النائب العام بأن النيابة العامة حققت فيما أثير بشأن وقوع اعتداء جنسي على الطفلتين ونفت التحقيقات صحة ذلك حيث أكدت تقارير الطب الشرعي خلو جسد الطفلتين مما يشير إلى تعرضهما لأي اعتداءات جنسية، وناشدت النيابة العامة المواطنين بالتدقيق في كل ما ينشر وعدم تداول أخبار دون التأكد من صحتها لما لذلك من ضرر على السلم العام.