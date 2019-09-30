فاجأت لجنة من مديرية الصحة ببني سويف، برئاسة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، مستشفى ناصر العام، لمتابعة سير العمل ومدى التزام طاقم العمل بالنوبتجيات المسائية والليلية.

وأكدت مديرية الصحة، في بيان لها، أن اللجنة ضمت الدكتور أحمد بغدادي، وكيل المديرية مدير العلاجي، وبدأت بقسم الاستقبال ووحدة الأطفال المبتسرين "الحضانات" وزارت اللجنة بعض الأقسام العلاجية الداخلية، استمعت خلالها للمرضى وذويهم، وتم تحويل طبيبين للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، لعدم التزامهما بالتواجد خلال النوبتجية.