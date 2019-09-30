شنت الإعلامية إيمان الحصري، هجومًا حادًا على الدكتور علي مصيحلي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد تصريحاته حول أن من يملك أي سيارة ليس من مستحقي الدعم ويجب حذفه من البطاقات التموينية، وذلك خلال تقديمها برنامج "مساء dmc"، الذي يُعرض على شاشة "dmc".

وقالت "الحصري"، إن الشعب المصري يستمع منذ فترة طويلة حول تصريحات وزير التموين بتنقية البطاقات والجداول من أجل أن يذهب الدعم إلى مستحقيه، وتم البدء بمرحلة حذف المتوفين من البطاقات التموينية، حيث كان هناك أشخاص ليسوا على قيد الحياة ورغم ذلك يحصلون على بطاقات تموينية.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية في تنقية البطاقات التموينية بدأت بالنظر إلى فاتورة الكهرباء، حيث حددت الوزارة مبلغ محدد لفاتورة الكهرباء إذا زاد الشخص عنها يُعد لا يستحق للتموين، أو شراء سيارة ذات موديل مُعين ومحدد، "الشخص اللي بيدفع فاتورة كهرباء عالية جدا أو معاة سيارة موديل غالي مش هتفرق معاه فلوس التموين ولا هيبص ليهم أصلًا".

وأوضحت أن تصريحات وزير التموين بأن أي شخص لدية سيارة لا يستحق التموين ويجب حذفه من المنظومة استفزت الكثير من المواطنين، مضيفة: "فيه ناس معاها عربية وطالع عينها عشان تشتريها، وفيه ناس شغالين على العربية دي، وفيه ناس معاها عربية موديل 80 والعربية دي مصدر رزقهم، مش معنى كل واحد معاه عربية يبقى معاه فلوس، فيه ناس كتير معاها عربية بس مش معيار إني أشيل حد من التموين عشان النقطة دي لأن الأكل والشرب حاجة مهمة جدا عند الجميع".

وأوضحت أنه عندما كانت المنظومة تسير بشكل منضبط كان هناك موافقة من المواطنين، حيث إن وصول الدعم لمستحقيه شيء جيد، وأصبح غير المستحق للدعم متقبل هذا الأمر، ولكن التصريحات غير المنضبطة من الوزير بفكرة إن أي شخص لديه سيارة ليس له دعم يغضب الشعب جدا ويثير بلبلة كثير وقلق.

وتابعت: "فيه بعض الطبقات اللي تحملت عبء الإصلاح الاقتصادي، التصريحات بهذا الشكل تعمل ربكة في الرأي العام، تحصل مشكلة كبيرة جدا الناس عاوزة اعتذار أو توضيح".