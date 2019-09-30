"الصحة" نفت نقصه بعد حادث الإسكندرية.. مصل البتيوليزم يهزم تسمم الفسيخ

"نمتلك مخزونا كافيا من مصل التسمم الممباري البتيوليزم".. تأكيد ربما كان الأبرز في بيان وزارة الصحة والسكان بشأن واقعة تسمم 21 شخصا خلال أقل من 36 ساعة، نتيجة تناولهم فسيخ فاسد في محافظة الإسكندرية.

الوزارة شددت على توافر المصل في جميع المنشآت الطبية التابعة للوزارة بجميع المحافظات ومراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية بالمجان، سواء بمستشفيات ومراكز الوزارة أو الجامعية.

حالات التسمم الناتجة عن تناول الفسيخ وشائعات عدم توافر المصل، جاءت، وفقًا لبيان الوزارة، تزامنا مع ما تم رصده في الآونة الأخيرة ببعض المحافظات من وجود أسماك بوري نافقة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ويؤدي تناولها إلى حدوث حالات تسمم غذائي خاصةً التسمم الممباري "البتيوليزم"، واستقبال مركز السموم بمحافظة الإسكندرية لعدد من حالات تسمم نتيجة تناول الفسيخ.

مصل البتيوليزم يعد هو العلاج المصرح به من قبل وزارة الصحة والسكان، والذي يعمل على إنقاذ حياة المصاب بالتسمم من تناول الأسماك المملحة والفسيخ، من الموت المحقق، بسبب أعراضه التي تصل إلى شلل عضلات التنفس المؤدية للاختناق.

ويحصل المصاب بالتسمم الممباري، الناتج عن تناول الفسيخ والأسماك المملحة، على "البتيوليزم" عن طريق الحقن الوريدي، حيث يتعادل المصل مع جزيئات السم الموجود داخل جسم الشخص المصاب بالتسمم الممباري، والتي تؤثر على الجهاز العصبي له، لحمايته من الإصابة بالشلل.

مصل البتيوليزم عبارة عن زجاجة تحتوي على 250 ملي، وربما يحتاج المصاب بالتسمم الممباري إلى 3 زجاجات منه، من أجل التماثل للشفاء، ويتراوح عمر المصل المضاد بالدورة الدموية من 5 إلى 8 أيام.

تزداد فاعلية المصل، حينما يتناوله المصاب بالتسمم، خلال 24 ساعة من ظهور الأعراض، من أجل منع تطور الحالة، وتصل تكلفة المصل الواحد إلى 100 ألف جنيه، إلا أنه يوفر مجانًا في مراكز السموم التابعة للمستشفيات الجامعية بالمجان، سواء بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة أو الجامعية.