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أبوالغيط: مصر غير راضية عن تطورات سد النهضة

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"الإحصاء": 20.2 مليون شخص من ذوي الاحتياجات يستفيدون من التأمينات

"الإحصاء": 20.2 مليون شخص من ذوي الاحتياجات يستفيدون من التأمينات

فيديو.. إغلاق مطعم أمريكي.. والسبب "نضفوا ترابيزة الأكل بممسحة الأرض"

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تواصل فتح باب القبول بمعهد الدراسات القبطية للعام الدراسي الجديد

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إنفوجراف.. قصص نجاح الاقتصاد المصري تتصدر تقارير المؤسسات العالمية

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