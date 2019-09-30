نفى وزير التموين تصريحات منسوبة له في إحدى الصحف، جاء فيها أنه طالب بحرمان أي مواطن يمتلك سيارة من الدعم التمويني.

وقال الوزير، في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، "تواصلت مع إدارة الصحيفة ورئيس مجلس إدارتها وقلت له الكلام محصلش".

وأضاف: "اللي عنده عربية بيشتغل عليها بناخد ده في الاعتبار.. واللي عنده عربية بالتقسيط بناخده في الاعتبار.. وفيه واحد قدم لي إن حماته اشترت العربية لمراته وإن مراته مبتدفعش حتى الأقساط"، موضحًا أنه تم وضع ذلك في الاعتبار.

وقال الوزير: "خلال أسبوعين لن يكون هناك أي مشكلة في مسألة حذف المواطنين من بطاقات التموين"، مضيفًا: "اللي عنده حق لن يتأخر أسبوعين".

وأشار إلى أن المواطنين سيصرفون الدعم التمويني والخبز وسيجدون رسالة "جار دراسة التظلم".

وهاجم عمرو أديب، وزير التموين قائلًا: "المفروض مفيش حد بطاقته تقف لأنه مبياكلش غير من البطاقة يا معالي الوزير"، فرد عليه الوزير: "لازم نبقى حقانيين ومفيش بني آدم اتحذف من العيش" متسائلًا: "اللي بيستهلك 1000 كيلو وات وبيدفع كهرباء 1200 جنيه يبقى محتاج؟!".