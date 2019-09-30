قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه منذ عام تقريبًا قام بإدخال 470 ألف أسرة جديدة للبطاقات التموينية، سواء من وصل دخله لأقل من 2000 جنية أو الفئات الأكثر احتياجًا، أو المرأة المعيلة، موضحًا أنه تم التأكد من سلامة البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية، ولكن هناك بعض البيانات غير دقيقة جاري إصلاحها.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن البيانات غير الدقيقة جاءت من استهلاك الكهرباء والتليفون وملكية السيارة، مضيفًا :" فيه ناس عندها تراكمات في الكهرباء، فمثلا يدفع فاتورة 3000 جنية، فالكمبيوتر الخاص بالوزارة يقول إن ده الكهرباء بتاعته عالية فملهوش دعم".

وأشار وزير التموين، إلى أنه كان هناك أشخاص يملكون سيارات ولكن قاموا ببيعها، مضيفًا: "فيه ناس عندها حق ورغم ذلك تم حذفهم من البطاقات التموينية"، لذلك تم اتخاذ إجراءات لتخفيف على هؤلاء، من خلال أن يذهب إلى أي مكتب تموين ومعه المستندات الدالة على عدم وجود أبنائه في مدارس خاصة أو أن فواتير الكهرباء الخاصة به طبيعة، أو عدم امتلاكه سيارة.

وتابع: "بمجرد ما يسلم هذا المستند وصورة بطاقة التموين يتم تسجيله على الحاسب في الوزارة ، لو الوزارة مردتش في خلال 15 لـ 20 يوم هتفضل البطاقة سارية لحد ما نرد عليه".