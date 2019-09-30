"الصحة" تحذر من غش أشهر مطهر للجروح والجلد من الفيروسات بالأسواق

حذرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، من وجود عبوات مغشوشة من أشهر المحاليل المطهرة للجروح والجلد من الميكروبات والفيروسات المعروف باسم "بيتادين".

وأرسلت "الوزارة"، منشوراً دورياً حمل رقم 40 لسنة 2019، بشأن "الغش التجاري"، للنقابة العامة لصيادلة مصر، ومديري الشئون الصحية بالمحافظات بشأن وجود عبوات مغشوشة من مستحضر "بيتادين محلول مطهر".

يأتي ذلك بعدما رصدت الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي وجود العبوات المشغوشة في الأسواق، مدون عليها تشغيلة رقم "P9836007"، إنتاج سبتمبر 2018، وتاريخ انتهاء صلاحية في سبتمبر 2021.