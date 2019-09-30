سعر اليورو اليوم الاثنين 30-9-2019 في مصر

تنشر "الوطن" متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بعض البنوك الخاصة والحكومية، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وذلك وفقا لتعاملات اليوم الاثنين 30 سبتمبر الجاري، على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك البركة نحو 17.74 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في بنك البركة نحو 17.74 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في بنك المصرف المتحد نحو 17.75 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 17.74 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.