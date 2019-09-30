ضبطت وحدة المباحث الجنائية بمركز شرطة الفشن، جنوب بني سويف، اليوم، كمية من الأقراص المخدرة تُقدر بـ25 ألف قرص، بحوزة 3 أشخاص "سائقين وعاطل" أثناء محاولتهم تجهيزها للتوزيع على عملائهم بقرى المركز والمراكز المجاورة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة الفشن، يفيد بورود معلومات لوحدة المباحث عن قيام 3 أشخاص، هم: "محمد.ح" 53 سنة، سائق، و"أحمد.ع" سائق، و"حسين.م" عاطل، بعقد صفقة لجلب كمية من الأقراص المخدرة لبيعها للشباب مدمني المخدرات بمدينة الفشن وقراها.

وبعد التاكد من صحة المعلومات وتقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين وما بحوزتهم من أقراص مخدرة، بعد إعداد كمين علي الطريق السريع الزراعي، حيث تم ضبطهم عند مدخل مدينة الفشن أثناء استقلالهم سيارة بداخلها 25 ألف قرص مخدر.تم التحفظ علي المتهمين الثلاث والأقراص المخدرة وأمام رجال المباحث اعترف المتهمون بحيازة الأقراص المخدرة بغرض ترويجها علي عملائهم بمدينة الفشن وقراها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.