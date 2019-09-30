أصيب 7 أشخاص بينهم 5 أطفال، جميعهم من أسرة واحدة، مساء الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه المنيا بدائرة محافظة بني سويف، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث حيث تبين أن المصابين هم: عيد شعبان طه 36 سنة، أعمال حرة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وأبنائه سمر 16 سنة، طالبة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وعزة، 13 سنة طالبة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وأنس 12 سنة، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ومكة، 16 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وآيات، 9 سنوات، مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، والأم صباح محمود طلعت 36 سنة مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري.

وتبين أن جميع المصابين يقيمون بمركز بني مزار المنيا، ونقلوا إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.