انطلقت أمس، حملة لطرق الأبواب بعنوان "بلدي أمانة" ولمدة 3 أيام على مستوى الجمهورية لواعظات من وزارة الأوقاف، وراهبات وخادمات من الكنائس المصرية، تستهدف دعم العمل المشترك بين واعظات وزارة الأوقاف والراهبات وخادمات الكنائس.

وأكّدت وزارة الأوقاف، أنَّ اللقاء يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة والكنائس المصرية في خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، وترسيخ أسس المواطنة الكاملة، ولتوعية المرأة المصرية بكل المجهودات التي تقوم بها الدولة لبناء وطن حضاري مستقر وآمن.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنَّ الحملة تستهدف توعية المجتمع بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة استقرار وأمن وسلامة المجتمع المصري، وتأكيد المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية في سبيل نهضة الوطن ورقيه والحفاظ على تماسك وقوة بنائه وأمنه وسلامه الاجتماعي.