قال الدكتور صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف، إن الوزارة تستطيع تنشيط ورفع الكفائة المالية للأئمة والدعاة وتوظيف هذه الموارد الذاتية لخدمة الدعوة والدعاة؛ وهو ما وجه إليه رئيس الجمهورية الوزارة للاستفادة منه.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على فضائية "الحدث اليوم"، أن هيئة الأوقاف المصرية لديها أصول ثابتة ورؤوس أموال في كل المجالات التجارية والاقتصادية والتي أصبحت تدار اقتصاديا بأعلى المعاني الاقتصادية السليمة، موضحا أن أولويات الوزارة هي الصرف والإنفاق على الدعوة وحفظ القرآن ونشر دعوة الإسلام.