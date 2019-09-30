تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حالات النزلات المعوية بمستشفى الزقازيق العام وهم 5 حالات والتي جاءت نتيجة تناول وجبة أسماك مملحة "فسيخ".

ووجه وكيل صحة الشرقية بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين، كما أستمع إلى المرضي بقسم الاستقبال والطوارئ، ووجه مدير المستشفي بعمل اللازم لهم، كما تابع تركيب وتشغيل جهاز التخدير الجديد بقسم العمليات، ذلك ضمن الدعم المستمر من وزارة الصحة للخدمات الطبية بالمحافظة.

وفي سياق متصل قام وكيل الوزارة بالمرور المفاجئ على مكتب صحة ثان الزقازيق وجرى متابعة خدمات الرعاية الأولية من التطعيمات وإعطاء الجرعات اللازمة للمواليد، وتسجيل المواليد والوفيات، ووجه وكيل الوزارة مسؤول سلسلة التبريد بالمديرية بالمتابعة المستمرة للأعمال المقدمة بالمكتب.

ورافق وكيل صحة الشرقية خلال جولته بمستشفى الزقازيق وكيل الوزارة أ.د. أحمد عمر، أستاذ قسم السموم بكلية الطب بجامعة الزقازيق، والمشرف على قسم السموم بالمستشفى، قسم العناية المركزة للباطنة، وعناية الأطفال وقسم السموم، والقسم الداخلي.

يذكر أن إدارة المستشفيات الجامعية بالإسكندرية قد أصدرت ،أمس، بيانا بتسمم نحو 21 شخصا تتراوح أعمارهم بين عامين و55 عاما، إثر تناولهم أسماك مملحة "فسيخ" فاسدة، من محافظات البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية.