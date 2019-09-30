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قبل اشتعالها.. السيطرة على تسرب مواد بترولية من سيارة على "دولي كفر الشيخ"

قبل اشتعالها.. السيطرة على تسرب مواد بترولية من سيارة على "دولي كفر الشيخ"

بعد تراجع الدولار.. "الغرف التجارية": يجب متابعة تحديث التجار للأسعار

بعد تراجع الدولار.. "الغرف التجارية": يجب متابعة تحديث التجار للأسعار

بعد الحكم لصالحهم.. طلاب مدرسة لم ينجح أحد: كنا مكسورين ولكن ظهر الحق

بعد الحكم لصالحهم.. طلاب مدرسة لم ينجح أحد: كنا مكسورين ولكن ظهر الحق

بكين: محاولة فصل الاقتصادين الصيني والأمريكي تعرض العالم للخطر

بكين: محاولة فصل الاقتصادين الصيني والأمريكي تعرض العالم للخطر

بعد انخفاض عالمي.. تراجع أسعار الزبدة والسمن 20%

بعد انخفاض عالمي.. تراجع أسعار الزبدة والسمن 20%

27 أكتوبر.. افتتاح "حكايات ستات" في المركز الثقافي المصري

27 أكتوبر.. افتتاح "حكايات ستات" في المركز الثقافي المصري

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وداعاً جاك شيراك.. الرجل الذى قال "لا" لحرب العراق

220 كتابا عن الحضارة الفرعونية تخطف أنظار الكينيين في معرض نيروبي

220 كتابا عن الحضارة الفرعونية تخطف أنظار الكينيين في معرض نيروبي

راهبات وواعظات يطرقن أبواب النساء فى المنيا: احذرن الشائعات

راهبات وواعظات يطرقن أبواب النساء فى المنيا: احذرن الشائعات

طالب وبائع في "حقوق عين شمس": "زملائي وأساتذتي بياكلوا من عندي"

طالب وبائع في "حقوق عين شمس": "زملائي وأساتذتي بياكلوا من عندي"

"عم فكري" يطعم طيور أسوان من 40 سنة: حفظوا مكاني لوحدهم

"عم فكري" يطعم طيور أسوان من 40 سنة: حفظوا مكاني لوحدهم

تراجع أسعار السلع 20% بعد هبوط الدولار.. أبرزها الزيت والسكر واللحوم

تراجع أسعار السلع 20% بعد هبوط الدولار.. أبرزها الزيت والسكر واللحوم

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