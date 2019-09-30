نعى اتحاد الصحفيين العرب نعيم الطوباسي نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأسبق والأمين المساعد للاتحاد العام للصحفيين العرب الأسبق، الذي توفي فجر اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

وقال الاتحاد، في بيان اليوم: "كان المرحوم نعيم الطوباسي المنسق العام للقوي الوطنية الموحدة في الانتفاضة الفلسطينية الأولى وقضي زهرة شبابه في سجون الاحتلال، وعمل مستشارا إعلاميا خاصا للرئيس ياسر عرفات، كما كان وعضوا في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطيني، وقاد النضال الإعلامي الفلسطيني في أحلك الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية".

وتابع البيان: "إن رحيل نعيم الطوباسي يعد خسارة كبيرة للإعلام الفلسطيني والعربي حيث كانت بصمته في مجابهة الآلة الإعلامية الإسرائيلية ومقاومته التطبيع واضحة في المحافل الإعلامية الدولية والعربية، رحم الله الفقيد وأنزله فسيح جناته وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".