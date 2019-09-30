تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم، من استرداد 87 فدانا من خلال إزالة 12 حالة تعدٍ بالزراعة على أراض أملاك دولة بالمركز، تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

جاءت الحملة، تحت إشراف اللواء أشرف موافي، سكرتير عام مساعد المحافظة، وبرئاسة المهندس كمال سلومة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بالتعاون مع الشرطة، واستهدفت استرداد الأراضي المتعدى عليها، التي لم يتم تقديم طلبات لتقنينها.

ومنحت الحملة، مهلة لـ5 حالات لاستكمال إجراءات تقنين الأوضاع، وسداد باقي المبالغ المالية المطلوبة. وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة التصدي لكل أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة التعديات فور حدوثها، وأنه لا تهاون في الحفاظ على حقوق الدولة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

كما شدد "سعد"، على ضرورة الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح بشأن التعديات على أراضي أملاك الدولة في أقرب وقت ممكن.