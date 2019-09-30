علق حلمي النمنم، وزير الثقافة سابقًا، على وجود قيادات وأسماء إخوانية تسللت إلى معجم "البابطين" للإبداع الشعري، حيث ذكر أنه ليس غريبا، فبعض المعاجم يكون مهمة القائمين عليها اختيار كل الأسماء الذين يكتبون شعر بغض النظر عن مستوى إبداعها ومستوى قيمتها الأدبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN": "بيجيبوا كل الأسماء حتى لو مستواهم الأدبي ضعيف جدا أو ليس لهم درجة من الإبداع، والأزمة دي مش هنلاقيها في معجم البابطين فقط، بل موجودة في معاجم أخرى كثيرة"، متسائلًا: "ما علاقة هذه الجماعة بالعملية الإبداعية، وهل يمكن أن يكون أي شخص يقتنع بأفكار هذه الجماعة الإرهابية أن يكون مبدعًا، بالطبع لا".

وأشار وزير الثقافة سابقًا، إلى أن الإبداع يقوم على الخيال والحرية، بينما من يعتنق أيدلوجية الإخوان يكون قد وضع نفسه في قيد حديدي من مجموعة من الأفكار والمعتقدات لا يمكن أن يتزعزع عنها مهما كانت، لأن ولائه سمع وطاعته للأيدلوجية والقائمين عليها.

وتابع: "يعني الجماعة دي اللي بقالها 90 سنة لما تيجي تعدد الذين قدمتهم في مختلف المجالات مش هتلاقي اسم واحد كبير، حتى اسم سيد قطب اللي كانوا طايرين به لو هنقيمه بالمعيار النقدي وتقييم علمي جاد هنلاقيه شديد الضعف"، موضحًا أنه ينبغي على القائمين على المعاجم لفت الانتباه حول هذه الأشياء والقيام بالتعديل أو التصحيح.