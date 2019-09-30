وافق المجلس التنفيذي برئاسة المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، على إطلاق اسم الشهيد عمر حمودة جاد، من القوات المسلحة على المدرسة الإعدادية المشتركة بقرية إطواب مركز الواسطى، واسم الشهيد مصطفى عثمان محمد عثمان، مجند من القوات المسلحة على مدرسة بليفيا الابتدائية بنين مركز بني سويف، واسم الشهيد عبدالكريم محمد محمد الشيمي، رقيب متطوع، على المدرسة الابتدائية بقرية كوم النور مركز سمسطا.

كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد رقيب مجند محمد عبدالوهاب مكاوي، من القوات المسلحة على مدرسة بني شرارة مركز الفشن، وذلك تقديراً للتضحيات التي قدمها شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة والشرطة في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد، اليوم، بقاعة ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، واللواء أشرف شعراوي، مساعد مدير الأمن، واللواء عصام العلقامي، السكرتيرالعام، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، والمقدم عمرو محمد، نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة نهى خاطر، مدير المكتب الفني، ولمياء العربي، مديرالمجالس واللجان، وعزة علي خالد، مديرعام التخطيط متابعة الخطة بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.