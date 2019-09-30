في الذكرى الرابعة لرفع العلم الفلسطيني أمام الأمم المتحدة الموافق 30 سبتمبر 2015 علق الدكتور جهاد الحرازين القيادي بحركة فتح الفلسطينية قائلا إنه آنذاك نجحت الدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن والطواقم الدبلوماسية الفلسطينية في كافة أنحاء العالم، واستطاعت أن تحقق نجاحا لا مثيل له ويحصل للمرة الأولى بتاريخ المنظمة الدولية "ولكن أمام الحق الفلسطيني وحنكة القيادة الفلسطينية تحقق الأمر وفشلت كل المحاولات الأمريكية في وقف نجاحات الدبلوماسية الفلسطينية".

وأضاف الحرازين لـ"الوطن" أن الأمر لم يتوقف عند رفع العلم أمام الأمم المتحدة، فسبق ذلك اعتراف أكثر من 139 دولة بدولة فلسطين بصفة مراقب بالأمم المتحدة والانضمام لأكثر من 117 اتفاقية ومعاهدة ومنظمة دولية؛ مشيرا إلى أن هذا الأمر الذى دفع الولايات المتحدة ودولة الاحتلال للانسحاب من بعض المنظمات ووقف التمويل والابتزاز ولكن كل ذلك تحطم أمام الدبلوماسية الفلسطينية ولم تتوقف تلك الجهود بل تواصلت وسقطت الرواية الإسرائيلية في المحافل الدولية وأصبح العالم بأكثر من ثلثيه مؤيدا للقضية ولحقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع الحرازين: "ستتواصل الجهود الدبلوماسية الفلسطينية المدعومة عربيا ومن دول العالم الحر وصولا لتحقيق الحرية والاستقلال الوطني".