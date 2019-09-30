قال ثروت الخرباوي، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن جماعة الإخوان لم يكن لها القدرة في أي وقت من تاريخها لتحريك الشارع ضد أي نظام سياسي من أجل إحداث ونشر الفوضي.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك فارق بين تحريك الشارع والتحرك فيه: "فيه فارق كبير بين واحد يقدر يثير الشارع ويحدث حالة غضب جماهيري عام ويحركه؛ وبين أنه هو نفسه بالتنظيمات بتاعته يقدر يتحرك في الشارع"، موضحا أن ادعائات الجماعة الإرهابية تحاول بث الفتنة في المجتمع المصري وصنع تفرقه.

وأكد القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن المقاول الهارب محمد علي قد خضع لتدريب في كيفية التحدث إلى الناس ونشر الفوضى.