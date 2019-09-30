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الديهي: هناك محاولات جادة من القيادة السياسية لإصلاح التعليم في مصر

الديهي: هناك محاولات جادة من القيادة السياسية لإصلاح التعليم في مصر

مصر تعزي إندونيسيا في ضحايا زلزال مالوكو: ندعم البلد الشقيق

مصر تعزي إندونيسيا في ضحايا زلزال مالوكو: ندعم البلد الشقيق

محافظ دمياط: نسبة الإشغال بالمنطقة الحرة وصل إلى 100%

محافظ دمياط: نسبة الإشغال بالمنطقة الحرة وصل إلى 100%

المالية: مراجعة سنوية لبرنامج دعم الصادرات.. ومسار الديون يتراجع

المالية: مراجعة سنوية لبرنامج دعم الصادرات.. ومسار الديون يتراجع

قاتل نقاش دار السلام: كنت بدافع عن حياتي

قاتل نقاش دار السلام: كنت بدافع عن حياتي

افتتاح أول فصل للزراعة المطرية للمرحلة الثانوية بمطروح

افتتاح أول فصل للزراعة المطرية للمرحلة الثانوية بمطروح

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راهبات وواعظات يطرقن أبواب النساء فى المنيا: احذرن الشائعات

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تراجع أسعار السلع 20% بعد هبوط الدولار.. أبرزها الزيت والسكر واللحوم

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