سخر ثروت الخرباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان الإرهابية، من مقاول الشائعات، بعد فشل التظاهرات التي دعا إليها يوم الجمعة الماضي.

وقال خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد": "راح في الوبا، انتهى ومش هيبقى له وجود، ولن يكون له أي تأثير على الإطلاق، لن تقوم له قائمة بعد ذلك أبدًا".

وأضاف: "بقى كارت محروق عند الإخوان عشان الشعب المصري كشفه، هم عاوزين واحد شعبوي وافتكروا إن الشخص الشعبوي اللي بيتكلم بالعين والحاجة وبيرقص وهو بيتكلم".

وانتقد الخرباوي علاء الأسواني، بسبب وصف الأخير للمقاول الهارب بـ"البطل الشعبي"، مشددًا على أنه بعيد تماما عن هذا التوصيف.

وأشار إلى أن ما ممارسات الجماعة الإرهابية طيلة الفترة الماضية، تأتي في إطار محاولة صناعة "زعيم سياسي"، يبدو في ظاهره لا علاقة له بالإخوان، فقد يكون يساريًا أو ليبراليًا، يحاول استنهاض الشعب ضد الدولة المصرية، مؤكدًا على أن هذه الفكرة فشلت تمامًا.