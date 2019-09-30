أعلن المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسته، اليوم الإثنين، على تخصيص قطع أراضٍ ومساحات بمراكز بني سويف والفشن والواسطى، لإقامة مشروعات في قطاعات التعليم، والصرف الصحي والشباب والرياضة لخدمة أبناء المحافظة من الأراضي أملاك وأصول الدولة، وأراضي زراعية "تبرع".

وأشار محافظ بني سويف إلى موافقة المجلس على تخصيص قطعة أرض"تبرع" بمساحة 3 قراريط بقرية منشأة السادات التابعة لمجلس قروي تلت بالفشن، بغرض توسع فناء مدرستي الحوشي الابتدائية والإعدادية، وكذا الموافقة على تخصيص مساحة 16 قيراطا "تبرع" بقرية نعيم مركز بني سويف بغرض إنشاء مدرستي الخمايزة الابتدائية، والكوم الأحمرالإعدادية، بواقع 8 قراريط لكل مدرسة على حدة، وذلك لتخفيض الكثافة ولخدمة المنظومة التعليمية بتلك القرى.

كما أعلن المحافظ عن موافقة المجلس التنفيذي على تخصيص 10 قراريط أرض زراعية "تبرع" بقرية قمن العروس لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي، وتخصيص 9 قراريط أرض زراعية "تبرع" بكفر أبجيج بغرض إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي أيضاً، بجانب الموافقة على تخصيص مساحة 78م2 ملك الوحدة المحلية بإطواب والملاصقة لمركز شباب القرية، لاستكمال وتوسعة المركز، إضافة إلى الموافقة على تخصيص 3 قراريط أرض زراعية "تبرع" بقرية صفط الغربية بغرض إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بتكتولوجيا حديثة "إم بي آر".

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد، اليوم، بقاعة ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أشرف شعراوي، مساعد مدير الأمن، واللواء عصام العلقامي، السكرتيرالعام، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، والمقدم عمرو محمد، نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة نهى خاطر، مدير المكتب الفني، ولمياء العربي، مديرالمجالس واللجان، وعزة علي خالد، مديرعام التخطيط متابعة الخطة بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية.