قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، إن جماعة الإخوان ليسوا أهلا للثورة، وهو ما أثبته التاريخ والوضع الاجتماعي لهم "الإخوان حولوا الكذب من عادة إلى عبادة".

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر على فضائية "الحياة"، أن مشاركة "الفلول" في ثورة 30 يونيو 2013 هو حادث عرضي أدى لنجاح الثورة ولا يعيبها في شيء، موضحا أن المصريين لم يذهبوا إلى "سوبر ماركت" لشراء ثورة حتى يعجب بها الجميع: "كل الثورات يصحبها قدر هائل من الاضطراب في الاقتصاد وغيره".

وأكد أن أعضاء الجماعة كانوا يعملون في الترويج للبضائع الأجنبية ولا يمتلكون مصانعا لتقليل نسبة البطالة في مصر، متابعا: "سياسة الإخوان تعمل على الترويج لسياسات دول أخرى لتحقيق ثروات طائلة".