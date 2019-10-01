الديهي مهاجما "العفو الدولية": تمارس سياسة حقيرة ومأجورة ضد مصر

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، اتهام منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بتقييد الحق في حرية التنقل بإغلاق 4 محطات مترو بالعاصمة القاهرة يوم الجمعة 27 سبتمبر، حيث ذكر أن منظمة العفو الدولية انتقلت من مجال حقوق الإنسان لمجال السياسة بالأجرة، ولا تمارس السياسية النبيلة وإنما تمارس سياسة قذرة وحقيرة ومأجورة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، وجميع اللجان المنبثقة عن الأمم المتحدة جميعها مسيسة، موضحًا أنه ليس ضد حقوق الإنسان، "أنا فقط ضد بتوع حقوق الإنسان ومن يعملوا بحقوق الإنسان".

وأشار الإعلامي إلى أن الدولة المصرية ترعى حقوق الإنسان كما لم ترعاها دولة أخرى، وتحترم الحريات والتنوع والاختلاف في إطار القانون، ونحن ننتظر المعارضة الوطنية النزيهة الشريفة.